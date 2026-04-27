Tsingtao Brewery Aktie
WKN: 581386 / ISIN: CNE0000009Y3
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Tsingtao Brewery vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Tsingtao Brewery präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,28 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tsingtao Brewery in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 10,09 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 10,45 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,53 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,36 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,10 Milliarden CNY, gegenüber 30,30 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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