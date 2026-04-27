Tsingtao Brewery Aktie

Tsingtao Brewery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581386 / ISIN: CNE0000009Y3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Tsingtao Brewery vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tsingtao Brewery präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,28 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tsingtao Brewery in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 10,09 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 10,45 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,53 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,36 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,10 Milliarden CNY, gegenüber 30,30 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tsingtao Brewery Co Ltd. (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Tsingtao Brewery Co Ltd. (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) 61,68 -0,50% Tsingtao Brewery Co Ltd. (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DaX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen