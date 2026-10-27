Tsingtao Brewery Aktie
WKN: 581386 / ISIN: CNE0000009Y3
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tsingtao Brewery vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Tsingtao Brewery stellt am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,973 CNY gegenüber 1,00 CNY im Vorjahresquartal.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 8,44 Milliarden CNY gegenüber 8,88 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,91 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,39 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,36 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,46 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 30,30 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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