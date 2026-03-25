Tsingtao Brewery Aktie

Tsingtao Brewery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581386 / ISIN: CNE0000009Y3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Tsingtao Brewery zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tsingtao Brewery lässt sich am 26.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tsingtao Brewery die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,673 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,470 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tsingtao Brewery in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,18 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,43 CNY, gegenüber 3,19 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 32,57 Milliarden CNY im Vergleich zu 29,99 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tsingtao Brewery Co Ltd. (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Tsingtao Brewery Co Ltd. (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) 62,67 0,59% Tsingtao Brewery Co Ltd. (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen