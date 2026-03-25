Tsingtao Brewery Aktie
WKN: 581386 / ISIN: CNE0000009Y3
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Tsingtao Brewery zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tsingtao Brewery lässt sich am 26.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tsingtao Brewery die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,673 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,470 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tsingtao Brewery in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,18 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,43 CNY, gegenüber 3,19 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 32,57 Milliarden CNY im Vergleich zu 29,99 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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