Ausblick: Tsingtao Brewery zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tsingtao Brewery wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,973 CNY je Aktie gegenüber 1,10 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 8,44 Milliarden CNY für Tsingtao Brewery, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 9,70 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,39 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,65 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 31,47 Milliarden CNY, gegenüber 32,86 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at