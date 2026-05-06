Ausblick: TSS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TSS wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,030 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TSS 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 43,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 56,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TSS einen Umsatz von 99,0 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,233 USD, gegenüber 0,560 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 189,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 245,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at