TSS Aktie
WKN DE: A1W0MJ / ISIN: US87288V1017
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: TSS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TSS wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,030 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TSS 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 43,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 56,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TSS einen Umsatz von 99,0 Millionen USD eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,233 USD, gegenüber 0,560 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 189,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 245,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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