Ausblick: TSS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TSS wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass TSS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 10,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 46,3 Millionen USD gegenüber 41,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,237 USD im Vergleich zu 0,560 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 190,5 Millionen USD, gegenüber 245,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net