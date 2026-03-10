TSS Aktie
WKN DE: A1W0MJ / ISIN: US87288V1017
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: TSS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TSS veröffentlicht am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 17,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei TSS für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 41,4 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 226,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 148,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TSS Inc
|
07:01
|Ausblick: TSS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TSS Inc
Aktien in diesem Artikel
|TSS Inc
|11,01
|10,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.