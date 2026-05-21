Ausblick: TTK Prestige präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TTK Prestige wird sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,90 INR gegenüber -2,970 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,05 Milliarden INR gegenüber 6,50 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,53 INR, gegenüber 8,17 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 29,01 Milliarden INR im Vergleich zu 27,15 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at