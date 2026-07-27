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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: TTK Prestige präsentiert Quartalsergebnisse

TTK Prestige wird am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,70 INR. Dies würde einem Zuwachs von 90,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem TTK Prestige 1,94 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 13,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,92 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,09 Milliarden INR umgesetzt.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,25 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,73 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 32,77 Milliarden INR, gegenüber 29,74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

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