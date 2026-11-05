TTK Prestige Aktie
ISIN: INE690A01028
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: TTK Prestige verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TTK Prestige wird am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,95 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TTK Prestige 4,69 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 16,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,70 Milliarden INR gegenüber 8,34 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,34 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,73 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 34,28 Milliarden INR, gegenüber 29,74 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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