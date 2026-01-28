Ausblick: TTK Prestige veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TTK Prestige wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TTK Prestige noch ein Gewinn pro Aktie von 4,27 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TTK Prestige in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,31 Milliarden INR im Vergleich zu 7,27 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,99 INR im Vergleich zu 8,17 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 28,92 Milliarden INR, gegenüber 27,15 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at