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WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: TTM Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TTM Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TTM Technologies 0,500 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 50,17 Prozent auf 1,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 752,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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