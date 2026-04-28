Ausblick: TTM Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TTM Technologies wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,670 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,76 Prozent auf 789,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 648,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,22 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,41 Milliarden USD, gegenüber 2,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at