Ausblick: TTM Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TTM Technologies wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,683 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TTM Technologies 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 752,9 Millionen USD – ein Plus von 15,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TTM Technologies 651,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,44 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,540 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,88 Milliarden USD, gegenüber 2,44 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

