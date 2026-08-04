Ausblick: TTM Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TTM Technologies wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,894 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 31,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 962,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 730,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,03 USD, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at