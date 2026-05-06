Ausblick: TTS Group ASA legt Quartalsergebnis vor

TTS Group ASA wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass TTS Group ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 162,5 Millionen NOK – ein Plus von 46,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TTS Group ASA 111,0 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,775 NOK je Aktie, gegenüber -0,340 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 835,5 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 571,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at