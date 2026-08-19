TTS Group ASA Aktie

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WKN: 899464 / ISIN: NO0003049405

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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: TTS Group ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TTS Group ASA wird am 20.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,060 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 13,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 158,0 Millionen NOK gegenüber 138,8 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,455 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,340 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 837,5 Millionen NOK, gegenüber 571,1 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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