TTS Group ASA Aktie
WKN: 899464 / ISIN: NO0003049405
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: TTS Group ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
TTS Group ASA wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,113 NOK aus. Im letzten Jahr hatte TTS Group ASA einen Verlust von -0,050 NOK je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TTS Group ASA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 219,6 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 123,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,287 NOK im Vergleich zu -0,340 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 729,1 Millionen NOK, gegenüber 571,1 Millionen NOK im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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