Ausblick: Tube Investments of India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tube Investments of India wird am 13.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 13,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 16,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 20,21 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 46,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,78 Milliarden INR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 40,83 INR je Aktie, gegenüber 49,50 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 76,96 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 149,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at