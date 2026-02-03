Ausblick: Tube Investments of India stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tube Investments of India stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,20 INR gegenüber 10,01 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Tube Investments of India 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 21,10 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 56,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tube Investments of India 48,12 Milliarden INR umsetzen können.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 45,08 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 34,83 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 83,79 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 194,65 Milliarden INR in den Büchern standen.

