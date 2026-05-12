TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: TUI legt Quartalsergebnis vor
TUI wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,542 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,600 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TUI in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,72 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,70 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 EUR, gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 23,81 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 24,18 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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