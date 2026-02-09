Ausblick: TUI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TUI lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass TUI für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,107 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,87 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,86 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 EUR im Vergleich zu 1,25 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 24,76 Milliarden EUR, gegenüber 24,18 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at