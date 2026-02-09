TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: TUI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TUI lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass TUI für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,107 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,87 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,86 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 EUR im Vergleich zu 1,25 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 24,76 Milliarden EUR, gegenüber 24,18 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TUI AG

Analysen zu TUI AG

04.02.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
13.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

TUI AG 9,44 1,53% TUI AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

