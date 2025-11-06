Ausblick: Tulikivi O A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tulikivi O A wird am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,010 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tulikivi O A ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,010 EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tulikivi O A nach der Prognose von 1 Analyst 7,8 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,2 Millionen EUR umgesetzt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,013 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,020 EUR einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 31,6 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 33,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at