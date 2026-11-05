Tulikivi O a Aktie
WKN: 887689 / ISIN: FI0009900583
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tulikivi O A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tulikivi O A äußert sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,001 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 6,6 Millionen EUR aus – eine Minderung von 5,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tulikivi O A einen Umsatz von 7,0 Millionen EUR eingefahren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,018 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 28,5 Millionen EUR, gegenüber 29,5 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tulikivi OyShs -A-
|
05.11.26
|Ausblick: Tulikivi O A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Tulikivi O A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Tulikivi O A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Tulikivi OyShs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Tulikivi OyShs -A-
|0,48
|3,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.