Tulikivi O a Aktie

Tulikivi O a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887689 / ISIN: FI0009900583

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 07:01:06

Ausblick: Tulikivi O A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tulikivi O A wird am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,003 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 5,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,4 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Tulikivi O A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,0 Millionen EUR aus.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,013 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 29,5 Millionen EUR, gegenüber 33,3 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tulikivi OyShs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Tulikivi OyShs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tulikivi OyShs -A- 0,48 -0,62% Tulikivi OyShs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:21 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
19:16 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen