Tulikivi O a Aktie
WKN: 887689 / ISIN: FI0009900583
|
05.03.2026 07:01:06
Ausblick: Tulikivi O A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tulikivi O A wird am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,003 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 5,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,4 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Tulikivi O A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,0 Millionen EUR aus.
1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,013 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 29,5 Millionen EUR, gegenüber 33,3 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tulikivi OyShs -A-
|
07:01
|Ausblick: Tulikivi O A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.02.26
|Erste Schätzungen: Tulikivi O A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Tulikivi O A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Tulikivi OyShs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Tulikivi OyShs -A-
|0,48
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.