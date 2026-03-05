Ausblick: Tulikivi O A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tulikivi O A wird am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,003 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 5,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,4 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Tulikivi O A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,0 Millionen EUR aus.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,013 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 29,5 Millionen EUR, gegenüber 33,3 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at