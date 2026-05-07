Ausblick: Tulikivi O A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tulikivi O A wird sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,012 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent auf 6,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,006 EUR, gegenüber -0,020 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 30,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 29,5 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at