Ausblick: Turk Telekomunikasyon präsentiert Quartalsergebnisse

Turk Telekomunikasyon wird am 27.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,366 TRY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Turk Telekomunikasyon 0,387 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 25,29 Prozent auf 9,51 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,59 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 TRY, gegenüber 1,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 42,22 Milliarden TRY geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,27 Milliarden TRY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at