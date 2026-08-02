Ausblick: Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) lädt am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,109 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Turkiye Is Bankasi AS (spons GDR) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 75,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,79 Milliarden USD gegenüber 7,39 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,764 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,42 Milliarden USD, gegenüber 29,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at