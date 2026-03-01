Ausblick: Turning Point Brands präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Turning Point Brands wird am 02.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Turning Point Brands im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 120,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 28,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,58 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 462,5 Millionen USD, gegenüber 360,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at