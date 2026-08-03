Ausblick: Turning Point Brands präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Turning Point Brands öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,116 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Turning Point Brands noch 0,790 USD je Aktie eingenommen.

Turning Point Brands soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD, gegenüber 3,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 526,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 463,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at