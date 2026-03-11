Ausblick: Turtle Beach mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Turtle Beach wird am 12.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Turtle Beach im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,950 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 144,1 Millionen USD gegenüber 146,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,33 Prozent.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,935 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 345,3 Millionen USD, gegenüber 372,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at