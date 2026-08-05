Ausblick: Turtle Beach stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Turtle Beach wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,312 USD. Dies würde einen Verlust von 122,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Turtle Beach -0,140 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 60,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 56,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,706 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,770 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 343,5 Millionen USD, gegenüber 319,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at