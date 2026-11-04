Turtle Beach Aktie
WKN DE: A2JHVL / ISIN: US9004502061
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Turtle Beach zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Turtle Beach lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,283 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,60 Prozent auf 93,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,592 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,770 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 343,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 319,9 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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