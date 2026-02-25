Ausblick: Tutor Perini präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tutor Perini stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tutor Perini im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,577 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,510 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 27,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,07 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,55 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,39 Milliarden USD, gegenüber 4,33 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at