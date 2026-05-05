Tutor Perini Aktie
WKN DE: A0RM5Z / ISIN: US9011091082
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Tutor Perini stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tutor Perini lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,629 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,530 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 15,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,44 Milliarden USD gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,33 Milliarden USD, gegenüber 5,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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