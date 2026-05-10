Ausblick: Tuya A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tuya A veröffentlicht am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,030 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 80,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,090 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 358,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 322,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at