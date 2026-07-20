Ausblick: TVS Motor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TVS Motor wird am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 21,35 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TVS Motor 12,84 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 24 Analysten einen Zuwachs von 10,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 134,67 Milliarden INR gegenüber 122,10 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 35 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 90,91 INR im Vergleich zu 63,53 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 41 Analysten durchschnittlich bei 547,61 Milliarden INR, gegenüber 550,96 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at