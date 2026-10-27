Ausblick: TVS Motor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TVS Motor lädt am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

11 Analysten schätzen, dass TVS Motor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,47 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,74 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TVS Motor in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 163,93 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 140,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 40 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 97,19 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 63,53 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 42 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 577,08 Milliarden INR, gegenüber 550,96 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at