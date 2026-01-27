TVS Motor Aktie
WKN: A0B7R7 / ISIN: INE494B01023
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: TVS Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TVS Motor lässt sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TVS Motor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 20,05 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TVS Motor ein EPS von 11,91 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TVS Motor in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 122,38 Milliarden INR im Vergleich zu 111,35 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 74,85 INR im Vergleich zu 47,05 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 40 Analysten durchschnittlich bei 444,31 Milliarden INR, gegenüber 436,01 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TVS Motor Co Ltd Dematerialised
|
07:01
|Ausblick: TVS Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: TVS Motor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: TVS Motor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: TVS Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: TVS Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)