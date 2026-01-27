TVS Motor Aktie

TVS Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7R7 / ISIN: INE494B01023

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: TVS Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TVS Motor lässt sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TVS Motor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 20,05 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TVS Motor ein EPS von 11,91 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TVS Motor in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 122,38 Milliarden INR im Vergleich zu 111,35 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 74,85 INR im Vergleich zu 47,05 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 40 Analysten durchschnittlich bei 444,31 Milliarden INR, gegenüber 436,01 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

