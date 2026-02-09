Ausblick: TVS Supply Chain Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TVS Supply Chain Solutions veröffentlicht am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,700 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TVS Supply Chain Solutions noch -0,560 INR je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll TVS Supply Chain Solutions nach der Prognose von 1 Analyst 26,77 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,45 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,40 INR, gegenüber -0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 106,22 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 99,96 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at