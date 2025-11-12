Ausblick: TVS Supply Chain Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TVS Supply Chain Solutions wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,400 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,210 INR je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TVS Supply Chain Solutions in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 26,63 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 25,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 3,20 INR im Vergleich zu -0,310 INR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 107,98 Milliarden INR, gegenüber 99,96 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at