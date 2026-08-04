Ausblick: TWFG A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TWFG A stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,257 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 60,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei TWFG A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 77,3 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,530 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 301,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 248,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at