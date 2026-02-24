TWF a Aktie
Ausblick: TWFG A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TWFG A wird am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,190 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 72,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 62,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,789 USD, gegenüber 0,190 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 241,4 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 203,4 Millionen USD generiert worden waren.
