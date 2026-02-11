Ausblick: Twilio A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Twilio A wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Twilio A nach den Prognosen von 24 Analysten 1,32 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,19 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,80 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,660 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 5,02 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at