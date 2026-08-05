Twili a Aktie
WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Twilio A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Twilio A präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 27 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,32 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Twilio A 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
26 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,43 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 16,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 29 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,83 Milliarden USD, gegenüber 5,07 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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