Twili a Aktie

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WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Twilio A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Twilio A wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 25 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,27 USD. Dies würde einem Zuwachs von 958,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Twilio A 0,120 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,58 Prozent auf 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Twilio A noch 1,17 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,42 USD im Vergleich zu 0,210 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 5,69 Milliarden USD, gegenüber 5,07 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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