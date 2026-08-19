Twin Disc Aktie
WKN: 867667 / ISIN: US9014761012
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Twin Disc stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Twin Disc stellt am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,230 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Twin Disc noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Twin Disc mit einem Umsatz von insgesamt 100,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,80 Prozent gesteigert.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber -0,140 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 367,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 340,7 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Twin Disc IncShs
|
19.08.26
|Ausblick: Twin Disc stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Twin Disc IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Twin Disc IncShs
|20,00
|-6,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.