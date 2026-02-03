Twin Disc Aktie

WKN: 867667 / ISIN: US9014761012

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Twin Disc stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Twin Disc lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Twin Disc die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Twin Disc in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 91,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 89,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,860 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 371,0 Millionen USD, gegenüber 340,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

