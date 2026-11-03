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Twin Disc Aktie

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WKN: 867667 / ISIN: US9014761012

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Twin Disc stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Twin Disc wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 12,00 Prozent auf 89,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Twin Disc noch 80,0 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,86 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 410,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 381,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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