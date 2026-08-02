Ausblick: Twist Bioscience präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Twist Bioscience wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Twist Bioscience im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,493 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 19,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 114,6 Millionen USD gegenüber 96,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,098 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 446,4 Millionen USD, gegenüber 376,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at