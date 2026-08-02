Twist Bioscience Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N7L2 / ISIN: US90184D1000
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Twist Bioscience präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Twist Bioscience wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Twist Bioscience im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,493 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 19,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 114,6 Millionen USD gegenüber 96,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,098 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 446,4 Millionen USD, gegenüber 376,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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